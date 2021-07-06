Талибан намерен после ухода США из Афганистана заключить мир с правительством страны

Главы радикального исламистского движения Талибан
планируют в течение месяца заключить мирное соглашение с официальным афганским правительством несмотря на то, что радикалы намереваются занять территории, которые покинули иностранные военные, в том числе из США
. Об этом сообщает Reuters. Как утверждает агентство, сотни сотрудников афганских сил безопасности бежали в соседний Таджикистан
в связи с наступлением Талибана, которое началось после того, как Соединенные Штаты покинули свою главную афганскую базу Баграм. "Хотя мы (Талибан) имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу", - заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид. Комментируя позицию Талибана о планах подписать мирное соглашение с афганским правительством, представитель госдепартамента США
сказал, что урегулирование путем переговоров - единственный способ положить конец 40-летней войне в Афганистане. "Мы призываем стороны вступить в серьезные переговоры для определения политической дорожной карты будущего Афганистана, которая приведет к справедливому и прочному урегулированию", - сказал представитель госдепа. По его словам, легитимность и помощь любому афганскому правительству возможны только в том случае, если это правительство будет уважать права человека. В 2020 году США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена
заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами. Ранее стало известно, что США без предупреждения оставили авиабазу Баграм в Афганистане.