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Серийное производство танка "Армата" начнется в 2022 году

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад
- Государственные испытания "Арматы" заканчиваются в следующем году. Тогда же машина активно пойдет в серию, - рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Серийное производство танка "Армата" начнется в 2022 году
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА НовостиАлексей Мальгавко/ РИА Новости
Т-14 - первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Главным его отличием является необитаемая башня. Экипаж из трех человек находится в изолированной бронекапсуле в передней части машины, процессы заряжания, наводки и управления огнем автоматизированы. "Армата" защищена от всех имеющихся противотанковых средств поражения, ее оборона организована в несколько эшелонов.
Новая 125-мм пушка обладает высоким ресурсом и способна вести эффективный огонь на семь километров, стрелять управляемыми ракетами и снарядами . В танке - также впервые в мире, - реализована концепция сетецентрической войны, где "Армата" используется как машина разведки и целеуказания для танков Т-90 из своего сопровождения и артиллерии. Т-14 способен запускать собственный беспилотник "Птеродактиль" с обзорной РЛС и тепловым прицелом.
Армия,Оружие,Денис Мантуров,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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