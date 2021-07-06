Серийное производство танка "Армата" начнется в 2022 году

Т-14 - первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Главным его отличием является необитаемая башня. Экипаж из трех человек находится в изолированной бронекапсуле в передней части машины, процессы заряжания, наводки и управления огнем автоматизированы. "Армата" защищена от всех имеющихся противотанковых средств поражения, ее оборона организована в несколько эшелонов.

Новая 125-мм пушка обладает высоким ресурсом и способна вести эффективный огонь на семь километров, стрелять управляемыми ракетами и снарядами . В танке - также впервые в мире, - реализована концепция сетецентрической войны, где "Армата" используется как машина разведки и целеуказания для танков Т-90 из своего сопровождения и артиллерии. Т-14 способен запускать собственный беспилотник "Птеродактиль" с обзорной РЛС и тепловым прицелом.