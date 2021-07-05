Эволюция подлодок: искусственный интеллект ушёл под воду

Проходящие сейчас в Баренцевом и Норвежском морях специальные учения по испытанию вооружения подводных лодок во многих смыслах уникальны. Начиная от заявленной глубины испытаний – свыше 500 метров, до новых вооружений. «СП», к слову, рассказывала 4 июля об универсальной глубоководной самонаводящейся электрической торпеде «Футляр». В глубинах морей испытывались и другие подводные средства, в том числе и беспилотные. Какие именно – не уточняется.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

О разработке подводных беспилотников известно достаточно давно. Можно сказать официально озвучил эту тему и президент Владимир Путин , когда в прошлом году во время дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» раскрыл эту тайну.

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«В наши внутренние воды входят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаём беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», – сказал тогда Путин.

Дронами в небе уже никого не удивишь, существует и бронетехника, способная передвигаться на поле боя и вести огонь без «человеческого фактора» – экипажа боевой машины. Диковинкой пока считаются подводные роботы – мини субмарины, которые не просто управляются на расстоянии, но и обладают «искусственным интеллектом», позволяющим действовать самостоятельно, в зависимости от запрограммированных задач.

Ещё пару лет назад американские издания разродились целым рядом статей на тему, что, мол, русские создают беспилотную субмарину с мощным ядерным зарядом, способную уничтожать базы стратегических подводных лодок США и другие важные объекты на побережье. В Пентагоне даже успели придумать кодовое название для этой ударной АПЛ без экипажа, вооруженной термоядерной боевой частью мощностью в десятки мегатонн, способной быстро и скрытно перемещаться на большие расстояния – «Каньон» (в России этот проект известен под названием «Статус-6»). Но «сенсация» имела небольшую неточность – мы не разрабатываем подобное оружие. Оно существует. Причем уже давно.

Озабоченность у американцев вызвало тогда появление у России подводной лодки с большим боевым потенциалом, но с не ясным предназначением. Речь о достаточно старой АПЛ «Подмосковье», которая после модернизации превратилась в плавучую подводную базу для мини-субмарин. В ходе реконструкции этот стратегический ракетоносец получил отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса. Но настоящего предназначения американцы этой лодки не знают, а потому и нервничают. При этом в России ведутся активные работы по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащены интеграционным вооружением и роботизированными комплексами.

Информация об АПЛ пятого поколения с боевыми роботами на борту является абсолютно закрытой. Первая из них – многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» (проект 949А «Антей») стала экспериментальной для беспилотников «Посейдон». Предполагается, что новые подлодки получат более широкие возможности применения как традиционных вооружений – торпед, крылатых и баллистических ракет, так и мини-подлодок, которые будут выполнять самостоятельные задачи, получив команду с лодки или воздушного пункта управления.

Тестирование таких мини-лодок без экипажа на борту идёт в России ещё с 2008 года. Известно, что испытания проходили на Севере и в Тихом океане, в районе Курил. Цель такого атомного беспилотника может быть любой – авианосная эскадра, база стратегических авианосцев. Обнаружить его практически невозможно из-за малогабаритности и малошумности при движении под водой. Мини-подлодка может произвести пуск боезаряда или сама стать своеобразной торпедой.

Помимо АПЛ «Подмосковье», участвовавшей в тестировании подводных беспилотников, использовалась и дизельная подводная лодка «Саров» (проект 20120), которая была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов. Именно на «Сарове» испытывались мини-подлодки для АПЛ пятого поколения, спроектированные в государственном ракетном центре имени академика Макеева совместно с ЦКБ «Рубин» . Проект носит название «Скиф». Его предназначение – нанесение неожиданных ударов из глубин океана.

«Скиф» – это, скорее, даже не подводная лодка, а баллистическая ракета донного базирования. На её борту нет людей, управление производится на удаленном доступе. В то же время она может менять место своей дислокации ещё до боевого применения. Даже если потенциальный противник засечёт район установки «Скифов» с российской подводной лодки, аппараты могут переместиться на значительное расстояние и лишь потом залечь на дно. При этом на первом этапе сами ракеты издают шум, имитирующий работу энергетической установки подлодки, чтобы сбить неприятеля с толку и дать возможность субмарине уйти из района. А потом становятся бесшумными и занимают никому не известную позицию.

Эта разработка принадлежит конструкторскому бюро «Рубин» и Государственному ракетному центру им. Академика Макеева, которые выполнили заказ Минобороны и приступили к испытанию «Скифа» ещё в 2013 году. Баллистическая глубоководная ракета-торпеда способна находиться на морском или океанском дне длительное время в режиме молчания, а потом, получив команду, молниеносно поразить цель (цели) на дальности свыше 300 километров.

Стартовать из глубины «Скифы» могут в любом месте – в непосредственной близости от цели, что практически исключает возможность их уничтожения. Средства ПЛО здесь бессильны. Широко не афишируется, но, предположительно, в России уже завершены работы по созданию этих подводных беспилотных субмарин, способных уничтожить за раз авианесущую группировку потенциального противника, и они уже входят в арсенал Вооруженных сил.

Ещё один российский роботизированный морской комплекс «Галтель», морской разведчик и сапер, успешно прошёл опытную эксплуатацию в Сирии. Аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраной акватории в районе порта Тартус. Благодаря российской подлодке-роботу впервые была создана и детальная карта донной поверхности у средиземноморских берегов Сирии.

Под водой этот робот ориентируется по элементам гидроакустической навигационной системы, необходимым для позиционирования аппарата под водой. Подобным образом задаются координаты, фиксируется точка отсчёта. Дело в том, что сигналы GPS или ГЛОНАСС на глубину не пробиваются. Именно поэтому под водой и создаются такие маяки-ориентиры, которые дают возможность подводному роботу двигаться по заданной траектории. Одновременно «Галтель» фиксирует любые плавающие или лежащие на морском дне объекты – от пловца-диверсанта, до спичечного коробка.

В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки, с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров. За 12 часов подводный дрон обследует акваторию площадью четыре квадратных километра. Подлодка может передвигаться по разным траекториям и способна самостоятельно обходить подводные препятствия даже в местах, не заложенных в бортовую программу рельефа дна.

В стадии завершения разработки находятся и глайдеры – автономные планирующие подводные аппараты, которые движутся в воде подобно рыбам – за счет изменения плавучести. Выглядят они как торпеды – с крыльями и хвостовым оперением. Передвигается аппарат весом в 15-35 килограмм не с помощью винта, а благодаря специальному гидроаккумулятору, потребляющему минимум энергии. Двигаются глайдеры бесшумно и практически незаметно, передвигаясь на большие расстояния. Они способны вести разведку, используются как противоминные и противолодочные средства. Могут нести вооружение – специально созданные 120-мм микроторпеды, которые будут оснащены новыми взрывчатыми веществами, по своей эффективности сравнимыми с «серьезными» 533-мм торпедам. Преимущество этих аппаратов в том, что глайдеры используют исключительно энергию волн. При движении под водой они не создают ни малейшего шума и поэтому их невозможно обнаружить гидроакустической аппаратурой.