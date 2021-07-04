В инциденте с эсминцем в Крыму оказались замешаны США

В инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма косвенно принял участие корабль ВМФ США . Об этом заявил в интервью украинскому изданию «Апостроф» капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, запись опубликована на YouTube

Фото: Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании

По его словам, американский корабль находился в Черном море неподалеку от места происшествия, но отступил и покинул район инцидента, когда эсминец после предупредительных выстрелов покинул территориальные воды Крыма.

Табах считает, что капитан ВМС США не мог сам принять такое решение. По его мнению, американский корабль покинул район места происшествия только потому, что его экипаж получил соответствующий приказ.

«Я не верю, что капитан американского корабля струсил», — подчеркнул он.

Он также заявил, что Украина может стать «разменной монетой» в игре трех сверхдержав: США, России и Китая. Однако Вашингтон точно не «сдаст» Киев своим соперникам, считает бывший военный.

«Украина — это ахиллесова пята, слабое место для [президента США] Джо Байдена. Если Байден сдаст Украину России, у вас здесь будет бунт», — заверил он.

Ранее сообщалось , что Табах сравнил российскую армию с «Запорожцем», комментируя инцидент в Черном море. По его словам, российские катера якобы не смогли догнать эсминец, потому что из-за санкций вместо немецких двигателей на них стояли дешевые китайские.