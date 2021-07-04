У НАТО нет шансов: The National Interest согласился с Путиным

НАТО нет практически никаких шансов на победу в случае конфликта с Россией в Черном море, заявил обозреватель Марк Эпископос в материале для журнала The National Interest.

Фото: royalnavy.mod.uk royalnavy.mod.uk

Он ссылается на заявление Владимира Путина , который заявил , что третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец «Дефендер», подошедший к берегам Крыма . Запад понимает свой заведомый проигрыш в этой войне, отметил Эпископос, передает РИА «Новости»

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«Уверенность Путина может быть вполне уместна», – отметил обозреватель.

Эпископос, считает, что в основе текущей нестабильности в Черном море лежит статус Крыма. По его словам, Украина совместно с несколькими западными государствами предпринимает символические шаги по утверждению территориальной целостности страны, проводя военные учения рядом с российской границей Черном море. При этом Кремль все жестче реагирует на эти провокации.

После возвращения Крыма Россия активнее наращивает Черноморский флот: он получил три модернизированных ракетных фрегата «Адмирал Григорович», а также несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка», подчеркивает американский обозреватель.

По его словам, еще одной головной болью НАТО является гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Это также касается баллистической ракеты Х-47М2 Кинжал.

Кроме того, продолжил эксперт, НАТО не могут рассчитывать не поддержку в регионе.

«Турция, являясь членом НАТО, постоянно препятствует достижению целей безопасности альянса, стремясь к более тесным военным и экономическим связям с Москвой. Украина, Румыния и Грузия могут и почти наверняка предоставят доступ морской проход для войск США, но они не обладают необходимыми военно-морскими возможностями для внесения значимого вклада», – пояснил Эпископос.

Журналист заключил, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против НАТО в Черном море, однако ни в одном из возможных сценариев конфликта нет ни намека на победу Североатлантического альянса.