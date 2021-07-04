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В день ВМС Украины в соцсетях высмеяли ее военно-морскую немощь

Елена Прошина
45 минут назад
По случаю дня ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский выступил в Одессе перед военными моряками с воодушевляющей речью. Примеры ироничной реакции пользователей Сети на тезисы его речи приводит "МК".
В день ВМС Украины в соцсетях высмеяли ее военно-морскую немощь
Фото: ТАССТАСС
По случаю отмечаемый каждое первое воскресенье июля день ВМС Украины, президент Украины Владимир Зеленский на военно-морской базе в Одессе рассказал военным о мощи и прекрасных перспективах флота своей страны. Вкратце его тезисы свелись к тому, что в Турции по заказу Украины начали строить корвет. Скоро в распоряжении морской авиации страны поступят, опять же турецкие, ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, на вооружение принят украинский ракетный комплекс «Нептун». Зеленский также отметил, что прошедшие недавно на украинской территории натовские учения «Си Бриз» в этом году были самыми масштабными в истории и поблагодарил США за поддержку и военную помощь.
Пользователи Twitter с иронией отреагировали на заявления Зеленского, отмечая по-настоящему жалкое реальное состояние ВМС Украины. В частности, один из комментаторов перефразировал слова русского царя о России и ее союзниках в виде ее армии и ее флота.
«У Украины есть только два союзника – британский флот и натовская армия», - иронизирует читатель.
«А разве у Украины есть корабли и флот, чтобы с ними учения проводить? Признайте, что вам не сама Украина нужна, а ее территория, чтобы поставить там военные базы!», - заявил другой пользователь.
«Никто нам не собирается строить флот. Просто продадут втридорога свои списанные корабли и все! Только идиоты могут верить этим торгашам!», - написал еще один возмущенный.
Армия,Владимир Зеленский,Украина,
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