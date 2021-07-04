В день ВМС Украины в соцсетях высмеяли ее военно-морскую немощь

По случаю отмечаемый каждое первое воскресенье июля день ВМС Украины, президент Украины Владимир Зеленский на военно-морской базе в Одессе рассказал военным о мощи и прекрасных перспективах флота своей страны. Вкратце его тезисы свелись к тому, что в Турции по заказу Украины начали строить корвет. Скоро в распоряжении морской авиации страны поступят, опять же турецкие, ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, на вооружение принят украинский ракетный комплекс «Нептун». Зеленский также отметил, что прошедшие недавно на украинской территории натовские учения «Си Бриз» в этом году были самыми масштабными в истории и поблагодарил США за поддержку и военную помощь.