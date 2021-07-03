В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений

При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения. «Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», – подчеркнул Накаяма.