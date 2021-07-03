В Черном море 28 июня стартовали самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze. В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолетов и спецназ. Маневры планируются также в Азовском море.