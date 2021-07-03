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Украина грозит расстреливать российские корабли

BFM.RUиещё 3
54 минуты назад
Украинские военные принимают участие в военных учениях с США в Черном и Азовском морях
Украина пригрозила «открыть огонь на поражение» по российским кораблям. В частности, речь идет о катерах Росгвардии, которые, как полагает Киев, могут угрожать проходу украинских судов через Керченский пролив под предлогом защиты Крымского моста.
Как сообщает Defense Express, огонь украинская сторона может вести с моря, а также с воздуха.
В Черном море 28 июня стартовали самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze. В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолетов и спецназ. Маневры планируются также в Азовском море.
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