Разработка берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» обошлась Украине в $40 млн (почти 3 млрд рублей по текущему курсу). Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что входящая в комплекс ракета Р-360 якобы за несколько минут способна уничтожить Крымский мост, который Россия открыла в 2018 году.

О затратах на создание «Нептуна» в интервью порталу Defense Express рассказал генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелёв. По его словам, в стоимость ракетного комплекса вошла разработка средств связи, машин и ракет.

«Во столько же примерно обойдётся разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — добавил руководитель научно-производственного предприятия.

Как рассказывал Коростелёв в 2020 году, предприятие создало ракетный комплекс за 2,5 года в условиях ограниченных финансовых ресурсов. По его словам, «Нептун» состоит преимущественно из украинских комплектующих — речь идёт о двигателе, инерциальной навигационной системе, радиолокационной головке самонаведения и системе связи.

В том же году Украина испытала ракету на полигоне Алибей под Одессой. Тогда были поражены морские мишени на расстоянии 80 км от берега.

Р-360 комплекса «Нептун» летит со скоростью около 900 км/ч и способна поражать цель на расстоянии до 280 км. В состав одного дивизиона входит 19 машин и 72 ракеты. За один раз (с интервалом в несколько секунд) дивизион способен обеспечить залповый пуск 24 ракет. Основная цель оружия — надводные корабли водоизмещением до 5 тыс. т.