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Названа стоимость украинского «уничтожителя» Крымского моста

Секрет Фирмыиещё 2
50 минут назад
Разработка берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» обошлась Украине в $40 млн (почти 3 млрд рублей по текущему курсу). Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что входящая в комплекс ракета Р-360 якобы за несколько минут способна уничтожить Крымский мост, который Россия открыла в 2018 году.
О затратах на создание «Нептуна» в интервью порталу Defense Express рассказал генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелёв. По его словам, в стоимость ракетного комплекса вошла разработка средств связи, машин и ракет.
«Во столько же примерно обойдётся разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — добавил руководитель научно-производственного предприятия.
Как рассказывал Коростелёв в 2020 году, предприятие создало ракетный комплекс за 2,5 года в условиях ограниченных финансовых ресурсов. По его словам, «Нептун» состоит преимущественно из украинских комплектующих — речь идёт о двигателе, инерциальной навигационной системе, радиолокационной головке самонаведения и системе связи.
В том же году Украина испытала ракету на полигоне Алибей под Одессой. Тогда были поражены морские мишени на расстоянии 80 км от берега.
Р-360 комплекса «Нептун» летит со скоростью около 900 км/ч и способна поражать цель на расстоянии до 280 км. В состав одного дивизиона входит 19 машин и 72 ракеты. За один раз (с интервалом в несколько секунд) дивизион способен обеспечить залповый пуск 24 ракет. Основная цель оружия — надводные корабли водоизмещением до 5 тыс. т.
Ранее «Секрет» сообщал, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса $665 млн для помощи европейским странам, в том числе для ответа «растущим вызовам от России и Китая». В частности, $255 млн США решили выделить Украине, в том числе для «борьбы с российской агрессией».
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