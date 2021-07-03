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Киев заявил, что корабли России «игнорировали» сигнал SOS украинского судна

RT на русском
2 часа назад
Министерство обороны Украины заявило, что российские корабли «игнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна», которое терпело бедствие в Чёрном море.
Украина опровергла помощь РФ терпящему бедствие судну
Фото: РИА НовостиРИА Новости
3 июля капитан украинского судна, которое находилось в Чёрном море, сообщил об отказе двигателя. По его словам, судно оказалось обесточено и находилось в дрейфе.
Ему на помощь был направлен направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. Также в готовности оказать помощь был корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Как заявили позднее в Росморречфлоте, судовладелец направил к судну буксир из Одессы.
При этом украинская разведка заявила, что распространённая российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому судну «является очередным информационным мероприятием России».
Украинское ведомство утверждает, что российские корабли к рыбакам «не приближались».
Армия,ФСБ,Киев,Россия,Украина,
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