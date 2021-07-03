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На Украине подсчитали, сколько стоит уничтожить Крымский мост

Майк Габриелян
42 минуты назад
Ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» потребует около 40 миллионов долларов из бюджета республики. Таковы расчеты его создателей из конструкторского бюро «Луч», сообщает РИА Новости.
На Украине рассказали, сколько стоит уничтожить Крымский мост
Фото: ТАССТАСС
В сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность пуска — до 280 километров, скорость — 900 километров в час. Комплекс «Нептун» обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Киевские милитаристы неоднократно угрожали России создаваемой на Украине данной крылатой ракетой. По их словам, она способна уничтожить Крымский мост и корабли ВМФ РФ в Черном и Азовском морях.
При этом российские военные эксперты отмечали, что «новая» украинская ракета является модернизацией старой советской разработки. Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно устаревшая по современным меркам.
Армия,РИА Новости,Украина,
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