Ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» потребует около 40 миллионов долларов из бюджета республики. Таковы расчеты его создателей из конструкторского бюро «Луч», сообщает РИА Новости.

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В сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность пуска — до 280 километров, скорость — 900 километров в час. Комплекс «Нептун» обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Киевские милитаристы неоднократно угрожали России создаваемой на Украине данной крылатой ракетой. По их словам, она способна уничтожить Крымский мост и корабли ВМФ РФ в Черном и Азовском морях.