Журналист из США снял на видео российские учения в Черном море

Американский журналист Нолан Петерсон снял на видео учения российских кораблей и авиации, которые прошли в Черном море в ответ на маневры НАТО
Sea Breeze. Кадры опубликованы на странице Петерсона в Twitter.
«Только что вернулся с эсминца «Росс» в Черном море. Все три дня за нами следили многочисленные российские военные корабли. Один из них я снял на видео, когда Ross находился в международных водах», - написал журналист Нолан Петерсон (в профиле Twitter он утверждает, что в прошлом был пилотом спецназа ВВС США).
В штабе Черноморского флота сообщили, что российские самолеты провели тренировочные полеты. Были задействованы истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.
Летчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника, передает РИА Новости.
Учения НАТО Sea Breeze начались 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля. К маневрам допущена Украина.