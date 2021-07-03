Журналист из США снял на видео российские учения в Черном море

В штабе Черноморского флота сообщили, что российские самолеты провели тренировочные полеты. Были задействованы истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.