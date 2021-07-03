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Журналист из США снял на видео российские учения в Черном море

Майк Габриелян
1 час назад
Американский журналист Нолан Петерсон снял на видео учения российских кораблей и авиации, которые прошли в Черном море в ответ на маневры НАТО Sea Breeze. Кадры опубликованы на странице Петерсона в Twitter.
«Только что вернулся с эсминца «Росс» в Черном море. Все три дня за нами следили многочисленные российские военные корабли. Один из них я снял на видео, когда Ross находился в международных водах», - написал журналист Нолан Петерсон (в профиле Twitter он утверждает, что в прошлом был пилотом спецназа ВВС США).
В штабе Черноморского флота сообщили, что российские самолеты провели тренировочные полеты. Были задействованы истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.
Летчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника, передает РИА Новости.
Учения НАТО Sea Breeze начались 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля. К маневрам допущена Украина.
Армия,Видео,НАТО,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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