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Китайцы о шансах Запада в войне с РФ: «Даже минуты не продержаться»:

Майк Габриелян
1 час назад
Китайские читатели портала «Гуаньча» пообещали «погибель кораблям НАТО», в случае столкновения с Россией в Черном море. Издание разместило материал об инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма и напряженности в Черном море из-за учений See Breeze (перевод Иносми).
Китайцы о шансах Запада в войне с РФ: «Даже минуты не продержаться»:
Фото: ТАССТАСС
Материал вызвал широкий отклик. Читатели считают, что у натовцев нет шансов.
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«Вы слишком недооцениваете русских, даже минуты не продержатся против одного российского корабля». «Все корабли НАТО, что подойдут к дверям России, ждет гибель», - пишут комментаторы.
Есть те, кто считает, что инцидент произошел у самых дверей России, поэтому корабли не нужны: «Достаточно ракеты береговой охраны». Кроме того, китайцы подчеркивают роль США в конфликте:
«Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя». «Группа мелких хулиганов подстрекается большим гангстером за кулисами, потому что сам он не осмелился драться». «Европейская банда больше не представлена великими державами».
Один из читателей также отметил, что цель США — заставить Россию и Китай заключить военный союз. После этого у Америки появится повод «привязать к себе Европейский союз», чтобы противостоять Китаю и России, побуждая русских угрожать ЕС и наживать себе врагов.
«Вот он — излюбленный метод Запада». «НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат», - резюмировали комментаторы.
На прошлой неделе британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российские пограничники и летчики после неоднократных предупреждений открыли предупредительную стрельбу и выполнили предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.
В Лондоне заявили, что эсминец действовал намеренно, и Британия не признает российский суверенитет над Крымом. После этого в МИД РФ не исключили, что при следующем вторжении на территорию РФ российские военные откроют огонь по кораблю-нарушителю.
В конце июня в Черном море начались учения Sea Breeze с участием 5 тыс. военных, 40 самолетов, 32 кораблей.
Армия,НАТО,МИД,ЕС,Республика Крым,Россия,
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