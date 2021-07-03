Проект оборонного бюджета США остался без антироссийских санкций

Антироссйиские инициативы действительно все еще могут попасть в текст оборонного бюджета на 2022 финансовый год — только на более поздней стадии его проработки, согласен бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Брайан О'Тул. "До принятия бюджета еще много времени, и конгрессмены постоянно предлагают всевозможные поправки", — сказал он РБК.