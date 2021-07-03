Проект оборонного бюджета США остался без антироссийских санкций

Научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс считает, что хотя включение антироссийских санкций в оборонный бюджет на 2022 финансовый год представляется менее вероятным, чем в предыдущие два года, исключать этого совсем пока нельзя. По мнению эксперта, "новые инициативы против России могут быть включены в сенатскую версию оборонного бюджета — например, с подачи таких республиканцев, как сенатор Тед Круз
, который критикует президента Джо Байдена
". В свое время Круз обвинял Байдена в том, что тот прилагает недостаточно усилий, чтобы заблокировать строительство "Северного потока-2". "Нужно посмотреть, что произойдет на следующих стадиях [подготовки бюджета] в сенате, а потом в рамках переговоров двух палат конгресса. Круз может выступить с какими-то предложениями [по санкциям против России], но его недолюбливают его же соратники по Республкианской партии, а поэтому его предложения могут и провалиться", — отметил Хесс.