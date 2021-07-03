В США обеспокоились новым китайским истребителем J-35

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) сделал еще один шаг к устранению последних преимуществ Военно-морских сил (ВМС) США , получая новый палубный стелс-истребитель, известный как J-35, пишет Breaking Defense.

Фото: Amir Cohen/Reuters Amir Cohen/Reuters

Американское издание отмечает, что у чиновников из Вашингтона вызвали беспокойство новые снимки J-35, появившиеся в сети, где китайский самолет находится рядом с авианосцем. По словам офицера Разведывательного управления ВМС США капитана Джеймса Фанелла, ВМФ НОАК «продолжает превращаться в самый мощный флот планеты».

Breaking Defense напоминает, что J-35, ранее известный как J-31, по внешнему виду напоминает американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, отличающийся от последнего наличием двух двигателей вместо одного. Издание отмечает, что первые версии J-31 получали российские силовые агрегаты.

По мнению Фанелла, причина, по которой в Вашингтоне продолжают удивляться разработкам Пекина, «заключается в полном отсутствии прозрачности с китайской стороны».