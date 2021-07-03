В США обеспокоились новым китайским истребителем J-35

В июне 2020 года журнал Popular Mechanics написал
, что в случае принятия на вооружение самолета J-35 Китай станет второй после США страной, располагающей сразу легкими (средними) и тяжелыми истребителями пятого поколения. Американское издание обратило внимание на публикацию в китайской прессе, согласно которой на 2021 год запланированы летные испытания нового истребителя пятого поколения. Изначально такие истребители получали российские силовые установки, а готовящиеся испытания нового FC-31 могут указывать на то, как писал журнал, что Китай справился с задачей импортозамещения соответствующих двигателей. Согласно Popular Mechanics, J-35 получит третий китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой.