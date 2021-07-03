Россия устроила учебно-боевые полёты над Чёрным морем

Авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря, где проходят крупные манёвры Sea Breeze с участием представителей стран НАТО
, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что российские военные отрабатывали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. В полётах были задействованы более десяти истребителей и бомбардировщиков Су-24М, Су-27, Су-30СМ и Су-34.
Для уничтожения «противника» в море лётчики заходили на боевой курс в парах и одиночно с отработкой условных ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника.
Ранее стало известно, что страны Запада должны избегать эскалации ситуации в Чёрном море, где НАТО проводит учения Sea Breeze. Так считают читатели китайского портала Guancha. Издание опубликовало материал, рассказывающий про инцидент у берегов Крыма с британским эсминцем Defender. Читатели активно комментировали события в Чёрном море.