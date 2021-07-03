ФСБ направила ракетный катер на помощь украинскому судну в Черном море

Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.