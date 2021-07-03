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Ракетный катер "Ивановец" направили на помощь украинскому рыболовному судну в Черном море

ТАССиещё 14
1 час назад
Украинское рыболовецкое судно терпит бедствие в Черном море, на помощь экипажу направлен ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота. Об этом в субботу сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
ФСБ направила ракетный катер на помощь украинскому судну в Черном море
Фото: ТАССТАСС
"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж - 4 человека, порт приписки - Очаков), экипаж которого в 01:27 3 июля 2021 года запросил помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592", - добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" Пограничной службы ФСБ России.
Армия,НЦУО РФ,НАТО,ФСБ,
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