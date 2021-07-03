ФСБ направила ракетный катер на помощь украинскому судну в Черном море

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж - 4 человека, порт приписки - Очаков), экипаж которого в 01:27 3 июля 2021 года запросил помощь", - говорится в сообщении.
"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592", - добавили в центре.