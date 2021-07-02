"Байден совсем чокнулся!": болгары осудили учения НАТО у границ Крыма

«Интересно, почему, когда Россия стянула войска к своим границам, в СМИ подняли вой, а сейчас тишина. Почему, когда НАТО бряцает оружием у российских границ, СМИ делают вид, что это в порядке вещей!», - написал пользователь с ником Един от многото.
«Сколько еще США-станцы будут провоцировать Россию? Что они будут делать, если российские войска будут «проводить учения» недалеко от их берегов? Байден совсем чокнулся!! Чего они хотят?? Войны?? Никто не выживет!» - возмутился пользователь Хмммм.
Читатель с ником Някой удивился, что украинцы участвуют в провокациях американцев. Он отметил, что США находятся на другом конце света, а Украина в случае военного противостояния «получит по полной».
«Примерно в 200 км от аннексированного Россией Крыма» — прекратите лгать, Крым не аннексирован!», «Аннексирован, но после законного референдума!», «Почему говорят о присоединении Крыма к России, произошедшем в результате референдума, и ничего не говорят об аннексии Западной Германией Восточной. В результате какого референдума или принятия какого международного закона это произошло? Когда правила будут для всех одинаковыми» - написали читатели «Фактов».