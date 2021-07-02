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"Байден совсем чокнулся!": болгары осудили учения НАТО у границ Крыма

Вероника Полынина
1 час назад
Читатели болгарского издания «Факти» обсудили начало масштабных военных маневров США и Украины недалеко от Крыма. Подборку комментариев приводит «ИноСМИ».
"Байден совсем чокнулся!": болгары осудили учения НАТО у границ Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Украина и США начали наземные маневры в Николаевской области. Маневры являются одним из этапов учения Sea Breeze.
Читатели из Болгарии обратили внимание, что мировое сообщество и СМИ не придают военным учениям украинцев и американцев недалеко от границы с Россией такого же внимания, как российским учениям в Ростовской области весной этого года.
«Интересно, почему, когда Россия стянула войска к своим границам, в СМИ подняли вой, а сейчас тишина. Почему, когда НАТО бряцает оружием у российских границ, СМИ делают вид, что это в порядке вещей!», - написал пользователь с ником Един от многото.

«Сколько еще США-станцы будут провоцировать Россию? Что они будут делать, если российские войска будут «проводить учения» недалеко от их берегов? Байден совсем чокнулся!! Чего они хотят?? Войны?? Никто не выживет!» - возмутился пользователь Хмммм.

Читатель с ником Някой удивился, что украинцы участвуют в провокациях американцев. Он отметил, что США находятся на другом конце света, а Украина в случае военного противостояния «получит по полной».
Болгары также в очередной раз заявили, что не считают Крым аннексированной территорией.
«Примерно в 200 км от аннексированного Россией Крыма» — прекратите лгать, Крым не аннексирован!», «Аннексирован, но после законного референдума!», «Почему говорят о присоединении Крыма к России, произошедшем в результате референдума, и ничего не говорят об аннексии Западной Германией Восточной. В результате какого референдума или принятия какого международного закона это произошло? Когда правила будут для всех одинаковыми» - написали читатели «Фактов».
Армия,НАТО,InoSMI.Ru,Республика Крым,Болгария,Соединенные Штаты,Украина,
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