ПВО не спасет: В РФ оценили способ США сбросить атомную бомбу на Москву

Космолет X-37B Военно-воздушных сил США может неожиданно сбросить атомную бомбу в заданный район РФ . Об этом сообщает «Военно-промышленный курьер».

Фото: U.S. Air Force/space.com/Global Look Press. U.S. Air Force/space.com/Global Look Press.

По мнению издания, в зависимости от модификации мини-шаттл может нести три-шесть атомных бомб.

«Имеется большая вероятность того, что космолет США Boeing X-37B выйдет в заданный район космического пространства, далее совершит нырок до мезосферы и сбросит ядерные боеголовки на заранее обозначенные объекты на российской территории», — полагают эксперты еженедельника.

Кроме этого, в публикации говорится, что подлётное время для такого маневра составит несколько минут.

«Но самое важное, что предотвратить неожиданное нападение в такой ситуации будет практически невозможно даже для наиболее современных систем противоракетной обороны», — говорится в статье.

При этом авторы публикации убеждены, что Россия может не допустить такую атаку, если разработает мощное плазменное и лазерное оружие. Помимо этого, требуется размещение в космосе спутников--инспекторов, которые будут отслеживать действия X-37B.

Ранее появились данные, что инновационные системы оружия для космоса, в частности лазеры и спутники-истребители, создают Россия и Китай. Об этом рассказал глава штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд