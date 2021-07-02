Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.