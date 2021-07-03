США передали крупнейшую авиабазу в Афганистане местным военным

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«Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности – ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

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Вывод вооруженных сил США с авиабазы Баграм, расположенной к северу от Кабула , подтвердили власти Афганистана и представители радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане.

«Министр обороны [США Ллойд Остин] сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи», – сказал Кирби, не уточнив, чем вызвана смена командования. При этом официальный представитель Пентагона сообщил, что Миллер пока что останется в регионе и будет готовить передачу дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование ВС США.

Также Кирби сообщил, что создаются два новых административных подразделения. Одно из них будет расположено в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, а другое – в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда. Новые подразделения будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.

Представитель Пентагона не ответил на вопрос о том, поедет ли Миллер в ближайшее время в соседний с Афганистаном Таджикистан, на границах которого появились талибы, но сказал, что некоторые поездки для генерала Миллера, вероятно, планируются.