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США передали крупнейшую авиабазу в Афганистане местным военным

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
49 минут назад
Соединенные Штаты подтверждают уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
США передали крупнейшую авиабазу в Афганистане местным военным
Фото: EPAEPA
«Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности – ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
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Вывод вооруженных сил США с авиабазы Баграм, расположенной к северу от Кабула, подтвердили власти Афганистана и представители радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане.
«Министр обороны [США Ллойд Остин] сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи», – сказал Кирби, не уточнив, чем вызвана смена командования. При этом официальный представитель Пентагона сообщил, что Миллер пока что останется в регионе и будет готовить передачу дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование ВС США.
Также Кирби сообщил, что создаются два новых административных подразделения. Одно из них будет расположено в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, а другое – в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда. Новые подразделения будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.
Представитель Пентагона не ответил на вопрос о том, поедет ли Миллер в ближайшее время в соседний с Афганистаном Таджикистан, на границах которого появились талибы, но сказал, что некоторые поездки для генерала Миллера, вероятно, планируются.
База Баграм использовалась советскими войсками в 1979-1989 годах, а после вторжения Соединенных Штатов в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа. Между тем президент США Джо Байден ранее в тот же день заявил, что вывод американских войск из Афганистана не будет завершен в ближайшие дни, силы США там останутся.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров предупредил о стягивании сил террористической группировки «Исламское государство*» в Афганистан.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
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