США передали крупнейшую авиабазу в Афганистане местным военным

«Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности – ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Вывод вооруженных сил США с авиабазы Баграм, расположенной к северу от Кабула
, подтвердили власти Афганистана и представители радикального движения «Талибан»
(запрещенная в России
террористическая организация).
Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане.
«Министр обороны [США Ллойд Остин] сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи», – сказал Кирби, не уточнив, чем вызвана смена командования. При этом официальный представитель Пентагона сообщил, что Миллер пока что останется в регионе и будет готовить передачу дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование ВС США.
Также Кирби сообщил, что создаются два новых административных подразделения. Одно из них будет расположено в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, а другое – в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда. Новые подразделения будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.
Представитель Пентагона не ответил на вопрос о том, поедет ли Миллер в ближайшее время в соседний с Афганистаном Таджикистан, на границах которого появились талибы, но сказал, что некоторые поездки для генерала Миллера, вероятно, планируются.
База Баграм использовалась советскими войсками в 1979-1989 годах, а после вторжения Соединенных Штатов в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.
Накануне пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают
, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа. Между тем президент США Джо Байден
ранее в тот же день заявил, что вывод американских войск из Афганистана не будет завершен
в ближайшие дни, силы США там останутся.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало
вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил
начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали
захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить
Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть
Афганистан. В мае стало известно
о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил
об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.