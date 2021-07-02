ВВС Израиля ударили по позициям группировок в секторе Газа

Ранее самолеты израильских ВВС осуществляли налеты на Газу 16 и 18 июня. Тогда удары были нанесены по военным объектам ХАМАС. Это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой в сторону территории еврейского государства.

Напомним, с 21 мая между еврейским государством и палестинскими радикалами из прибрежного анклава действует режим прекращения огня. До этого на протяжении 11 дней они обменивались ракетными ударами. В результате погибли 256 жителей сектора Газа, еще около двух тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.