Путин предложил создании морской базы в Судане

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

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Документ предусматривает постоянное пребывание в Судане российских военных. При этом численность личного состава не должна превышать трёхсот человек. Также в пункте ВМФ одновременно смогут находиться не более четырёх кораблей из России.

Впервые о российской базе на побережье Судана заговорили в ноябре 2020 года. Позже стало известно, что переходные власти африканской страны якобы намерены пересмотреть соглашение с РФ.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении соглашения на ратификацию, а 1 июля Путин назначил замглавы Минобороны Николая Панкова своим представителем в Госдуме и Совете Федерации по данному вопросу.