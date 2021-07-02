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Путин внёс в Госдуму соглашение о создании морской базы в Судане

News.ru
15 минут назад
Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.
Путин предложил создании морской базы в Судане
Фото: MOD Russia/Global Look PressMOD Russia/Global Look Press
Документ предусматривает постоянное пребывание в Судане российских военных. При этом численность личного состава не должна превышать трёхсот человек. Также в пункте ВМФ одновременно смогут находиться не более четырёх кораблей из России.
Впервые о российской базе на побережье Судана заговорили в ноябре 2020 года. Позже стало известно, что переходные власти африканской страны якобы намерены пересмотреть соглашение с РФ.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении соглашения на ратификацию, а 1 июля Путин назначил замглавы Минобороны Николая Панкова своим представителем в Госдуме и Совете Федерации по данному вопросу.
Ранее стало известно, что в начале июня переходные власти Судана уверяли: решение пересмотреть сделку с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ на берегу Красного моря является рутинным процессом. Оно не связано с мерами воздействия со стороны США.
Армия,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Министерство обороны,Совет Федерации,Госдума,Судан,
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