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США выразили беспокойство из-за наращивания Китаем ядерного потенциала

ИА Regnumиещё 1
33 минуты назад
Сообщения о наращивании Китаем своего ядерного потенциала вызывает беспокойство у Соединённых Штатов, заявил 1 июля на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
США обеспокоил Китай из-за наращивания ядерного потенциала
Фото: ТАССТАСС
Он прокомментировал статью в газете The Washington Post, в которой утверждается, что в северной части Китая началось строительство 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет.
«Эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось, — сказал Прайс. — Такое наращивание вызывает обеспокоенность и вопросы о намерениях Китая».
Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что развитие Пекином своей ядерной программы должно предусматривать выполнение практических мер по сокращению ядерных рисков, «несмотря на то, что названное строительство выглядит как попытка Китая ввести в заблуждение».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай активно участвует в международном контроле над вооружениями и распространением оружия, о чём говорится, в частности, в «Белой книге» о практике Компартии Китая в области уважения и защиты прав человека.
Армия,МИД,Washington Post,ИА REGNUM,Китай,Соединенные Штаты,
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