В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Да не бойтесь вы": Россияне усомнились в опасности "Сармата" для Украины

Вероника Полынина
1 час назад
Российские новейшие ракеты не несут опасности для Украины, для этого у России есть устаревшее вооружение, лежащее на складах. Такими словами отреагировали читатели «Рамблера» на заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова об опасности гиперзвуковой ракеты «Циркон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Россияне усомнились в опасности "Сармата" для Украины
Фото: ТАССТАСС
«А каким боком "Сармат" грозит Украине? У украинского генерала на глобусе Украина уже переехала на другой континент?», «Циркон и Сармат это не для Украины, что называется избыточное оружие, в случае агрессии Украины вполне справятся значительно более простые и дешевые системы прошлого века, занимающие место на складах», «Да не бойтесь вы ракет. Для вас достаточно Вежливых зеленых людей», «Сарматом по Украине, это как из пушки по воробьям», - написали комментаторы.
Также пользователи обратили внимание на уверенность Жданова в том, что Украина способна за год создать баллистическую ракету при соответствующем заказе.
«Мне нравится, что Украина может за год настругать баллистические ракеты, маразм полнейший», «...Украина в течение года может создать баллистические ракет, если будет получен соответствующий заказ." - О как! учитесь! ))))», «Эксперт через год сделает ракету. Спасибо поржал», - посмеялись читатели.
Жданов отметил, что противостоять российским ракетам могут лишь США и Израиль, обладающие лазерным и энергетическим оружием, из чего пользователи сделали вывод, что Украина надеется получить помощь от этих государств в защите «от российской агрессии».
«Фантазеры фантастические! Ракета опасна, грит, но лазерное оружие уже идет составами из США и Израиля, так что отобьемся! Я, кстати, не удивлюсь, если США им впарит пару лазерных установок под это дело», «Украинцы, не мечтайте, никто вас не завоюет, вам самим придется свои долги отдавать МВФ)))))» - отметили читатели.
Армия,Олег Жданов,Международный валютный фонд,Россия,Украина,
291
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители