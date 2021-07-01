Россияне усомнились в опасности "Сармата" для Украины

«А каким боком "Сармат" грозит Украине? У украинского генерала на глобусе Украина уже переехала на другой континент?», «Циркон и Сармат это не для Украины, что называется избыточное оружие, в случае агрессии Украины вполне справятся значительно более простые и дешевые системы прошлого века, занимающие место на складах», «Да не бойтесь вы ракет. Для вас достаточно Вежливых зеленых людей», «Сарматом по Украине, это как из пушки по воробьям», - написали комментаторы.
«Мне нравится, что Украина может за год настругать баллистические ракеты, маразм полнейший», «...Украина в течение года может создать баллистические ракет, если будет получен соответствующий заказ." - О как! учитесь! ))))», «Эксперт через год сделает ракету. Спасибо поржал», - посмеялись читатели.
«Фантазеры фантастические! Ракета опасна, грит, но лазерное оружие уже идет составами из США и Израиля, так что отобьемся! Я, кстати, не удивлюсь, если США им впарит пару лазерных установок под это дело», «Украинцы, не мечтайте, никто вас не завоюет, вам самим придется свои долги отдавать МВФ)))))» - отметили читатели.