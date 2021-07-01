Россияне усомнились в опасности "Сармата" для Украины

Также пользователи обратили внимание на уверенность Жданова в том, что Украина способна за год создать баллистическую ракету при соответствующем заказе.

Жданов отметил, что противостоять российским ракетам могут лишь США и Израиль, обладающие лазерным и энергетическим оружием, из чего пользователи сделали вывод, что Украина надеется получить помощь от этих государств в защите «от российской агрессии».