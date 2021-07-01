В Турции раскрыли умысел Британии и США в Черном море

«В таком случае страны, которые сотрудничают с Россией, такие как Германия и Турция среди стран НАТО, также смогут отдалиться от России под давлением», — подчеркнул Йылмаз. Эксперт отметил, что кризис в черноморском регионе только начался, и не исключено, что действия США и Великобритании в Черном и Азовском море могут привести к эскалации в регионе и даже ограниченному военному конфликту. По его словам, Турцию не устраивает то, что страны, которые не омывает Черное море, проявляют активность в этом регионе.