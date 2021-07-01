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В Турции раскрыли умысел Британии и США в Черном море

Lenta.ru
2 часа назад
США и Великобритания не стремятся к тотальной войне в Черном море, их истинный умысел — спровоцировать инцидент, который выставит Россию в качестве страны-агрессора. Такие причины действий двух стран в регионе раскрыл профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары, в беседе с «Лентой.ру».
В Турции раскрыли умысел Британии и США в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В таком случае страны, которые сотрудничают с Россией, такие как Германия и Турция среди стран НАТО, также смогут отдалиться от России под давлением», — подчеркнул Йылмаз. Эксперт отметил, что кризис в черноморском регионе только начался, и не исключено, что действия США и Великобритании в Черном и Азовском море могут привести к эскалации в регионе и даже ограниченному военному конфликту. По его словам, Турцию не устраивает то, что страны, которые не омывает Черное море, проявляют активность в этом регионе.
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.
В ходе прямой линии 30 июня России Владимир Путин назвал инцидент с британским эсминцем Defender комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел американский самолет-разведчик, который собирал данные.
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