"Россия имеет коренные интересы": Эксперт об отслеживании фрегата Италии в Чёрном море

"В учениях Sea Breeze участвуют корабли примерно двадцати стран. В их число входят как причерноморские государства НАТО, так и внеблоковые страны типа Украины, а также страны НАТО, которые на расположены на берегах Черного моря. В рамках конвенции Монтрё чётко определено, скольким кораблям, какого водоизмещения, какого класса разрешается заходить в бассейн Чёрного моря.
История очень давняя, она была в годы холодной войны, во времена существования Советского союза. Она продолжается в настоящее время. Одно время Россия на каком-то этапе участвовала в самых первых учениях Sea Breeze совместно с кораблями стран НАТО. Сейчас ситуация не по нашей вине коренным образом изменилась - Россия на этом стратегическом юго-западном направлении имеет свои коренные интересы. Поэтому деятельность стран-членов НАТО в этом регионе отслеживается. Каждый отдельный корабль, каждый отдельный самолёт", - отметил эксперт.