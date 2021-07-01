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"Россия имеет коренные интересы": Эксперт об отслеживании фрегата Италии в Чёрном море

Елена Прошина
1 час назад
Россия имеет на стратегическом юго-западном направлении свои коренные интересы, поэтому деятельность стран-членов НАТО в этом регионе отслеживается. Об этом в беседе с "Рамблером" заявил военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя данные о том, что черноморский флот РФ взял под наблюдение действия фрегата "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря.
"В учениях Sea Breeze участвуют корабли примерно двадцати стран. В их число входят как причерноморские государства НАТО, так и внеблоковые страны типа Украины, а также страны НАТО, которые на расположены на берегах Черного моря. В рамках конвенции Монтрё чётко определено, скольким кораблям, какого водоизмещения, какого класса разрешается заходить в бассейн Чёрного моря.

История очень давняя, она была в годы холодной войны, во времена существования Советского союза. Она продолжается в настоящее время. Одно время Россия на каком-то этапе участвовала в самых первых учениях Sea Breeze совместно с кораблями стран НАТО. Сейчас ситуация не по нашей вине коренным образом изменилась - Россия на этом стратегическом юго-западном направлении имеет свои коренные интересы. Поэтому деятельность стран-членов НАТО в этом регионе отслеживается. Каждый отдельный корабль, каждый отдельный самолёт", - отметил эксперт.
Армия,Виктор Мураховский,НАТО,РИА Новости,Россия,Италия,
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