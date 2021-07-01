Вучич: армия Сербии укрепляет свою мощь благодаря России

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью 75 млн. Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений. Истребительная авиация снова в состоянии защищать сербское небо, а современные системы ПВО - комплексы "Панцирь-С1" - усилили противовоздушную оборону страны.