Экипажи десантных кораблей Черноморского флота «Саратов» и «Орск» провели артиллерийские учебные стрельбы в море. Об этом сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший соответствующие кадры.

Военнослужащие отработали прикрытие условной высадки морского десанта на плав, а также стрельбу по морским и воздушным целям. Во время маневров район был закрыт для судоходства.