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Опубликовано видео стрельб кораблей ЧФ на фоне учений НАТО

Алевтина Жаркова
1 час назад
Экипажи десантных кораблей Черноморского флота «Саратов» и «Орск» провели артиллерийские учебные стрельбы в море. Об этом сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший соответствующие кадры.
Военнослужащие отработали прикрытие условной высадки морского десанта на плав, а также стрельбу по морским и воздушным целям. Во время маневров район был закрыт для судоходства.
Напомним, сейчас в Черном море проходят масштабные учения стран НАТО и их союзников Sea Breeze-2021. В них задействованы 5 000 военнослужащих из 32 стран и более 70 единиц боевой техники.
Армия,Войска,Оружие,Видео,НАТО,
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