Экипажи десантных кораблей Черноморского флота «Саратов» и «Орск» провели артиллерийские учебные стрельбы в море. Об этом сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший соответствующие кадры.Военнослужащие отработали прикрытие условной высадки морского десанта на плав, а также стрельбу по морским и воздушным целям. Во время маневров район был закрыт для судоходства.Напомним, сейчас в Черном море проходят масштабные учения стран НАТО и их союзников Sea Breeze-2021. В них задействованы 5 000 военнослужащих из 32 стран и более 70 единиц боевой техники.