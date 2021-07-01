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«Не стоит недооценивать»: украинский эксперт высказался о мощи российского оружия

Анна Безрукова
44 минуты назад
Военный эксперт из Украины, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал в эфире телеканал "Украина 24" возможности новых образцов российского оружия.
«Не стоит недооценивать»: украинский эксперт высказался о мощи российского оружия
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что системы вроде гиперзвуковой ракеты "Циркон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" не стоит недооценивать.
"Если они сделают "Циркон", это станет очень мощным оружием, это гиперзвуковое оружие", - отметил Жданов.
По словам эксперта, противостоять такому вооружению будут способны только ведущие государства мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как Соединенные Штаты, Израиль и, возможно, Британия и Япония.
"У других стран нет защиты от этого оружия", - заметил он.
При этом Жданов подчеркнул, что у Украины отсутствует потенциал для выпуска баллистических ракет, и при заказе со стороны военных в стране их могут создать "в течение года".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о оснащении войск новыми видами вооружений, что произойдет в ближайшее время. Он рассказал, что гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал" уже находятся на боевом дежурстве. А комплексы "Сармат", "Циркон" и С-500 "Прометей", как отметил глава государства, уже "на подходе".
Также Путин добавил, что в России уже идет формирование новой госпрограммы вооружения до 2034 года. Ее цель состоит в укреплении оборонного потенциала.
Кроме этого, российский лидер раннее охарактеризовал вооруженные силы РФ как "сплав инноваций и знаний".
Армия,Олег Жданов,Владимир Путин,Украина,
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