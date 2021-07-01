"Мирный проход": Британия оправдалась перед Путиным за провокацию в Черном море

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с эсминцем Defender у берегов Крым произошел 23 июня. Из-за нарушения британским кораблем государственной границы России российские военнослужащие открыли предупредительный огонь по его курсу. После этого эсминец покинул воды РФ.