Грузия оценила роль НАТО в безопасности на Черном море

Министр обороны Грузии в ходе выступления также поприветствовал принятое НАТО заявление по итогам саммита в Брюсселе 14 июня, в котором говорится, что республика станет членом блока, а третьи страны не могут вмешиваться в отношения республики и военно-политического блока. Бурчуладзе отметил и вклад Грузии в достижение мира и стабильности и отметил, что страна по-прежнему остается преданной общим ценностям и принципу коллективной безопасности, добавили в министерстве обороны.