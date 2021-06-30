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В США рассказали о «пробивающем дыру» в российском корабле F-35B

Lenta.ru
53 минуты назад
Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II, летавший рядом с российскими кораблями в Средиземном море, в частности, сторожевым фрегатом Адмирал Макаров проекта 11356Р, не вооружен противокорабельными ракетами, рассказывает американский журнал Forbes.
В США рассказали о способности F-35B потопить русский фрегат
Фото: ReutersReuters
«Это не значит, что этот вариант [истребителя F-35 Lightning II] не может потопить русский фрегат, если уж на то пошло. Планирующая бомба с GPS-наведением пробьет дыру в корпусе так же надежно, как и ракета», — пишет издание.
Ранее украинское информационно-консалтинговое агентство Defence Express заявило, что F-35B Lightning II, взлетевший с британского авианосца Queen Elizabeth в Средиземном море, отработал атаку и дальнейшее «условное уничтожение» кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.
Таким образом в Forbes и Express прокомментировали совместные июньские учения ВМФ и Воздушно-космических сил России в Средиземном море, которые проходят рядом с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.
Армия,Forbes,Соединенные Штаты,
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