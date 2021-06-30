Корабли ТОФ провели стрельбы в Тихом океане

Корабли Тихоокеанского флота провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Тихом океане.

Фото: Минобороны Минобороны

В деле участвовали два крупных корабля - ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Крейсер и фрегат отразили воздушную атаку условного противника. имитированные цели были поражены из зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также артиллерийских установок АК-130, А-190 и АК-630. Кроме того, экипажи выполнили установку радиоэлектронных помех.

После этого корабли при помощи артиллерии атаковали морскую цель. Кроме того, ракетой «Оса» была поражена мишень, имитирующая небольшой корабль.