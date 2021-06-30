Путин рассказал про Третью мировую в Крыму

Президент рассказал о крупнейшей провокации ЕС
и США
в Крыму
, сообщает ИА DEITA.RU. Ведущая прямой линии Наиля Аскер-Заде напомнила Путину об инциденте с заходом английского эсминца в территориальные воды России
в Крыму. Тогда, по ее мнению, мир стоял на пороге Третьей мировой войны. Президент опроверг это предположение, отметив, что это была пусть и крупная – но провокация. В это же время с натовского аэродрома на Крите
взлетел американский самолет, дабы разведать вооружения России в Черном море. При этом военные России следили за ситуацией и даже знали бортовой номер самолета. Соответственно, и давали ему только ту информацию, которую считали нужной. «Наверно, сболтнул лишнего», - улыбнулся Путин
. При этом глава государства считает эту провокацию не только военной, но и политической. Инцидент состоялся аккурат после встречи лидеров стран в Женеве. Цель ее для Путина остается неясной. Но при любом раскладе война бы не началась. «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны. Мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории» – отметил Владимир Путин. По поводу непризнания Крыма российским Путин высказался просто. Если ЕС и США не хотят признавать выбор крымчан – «пусть отказываются и дальше», заметил президент.