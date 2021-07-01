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Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту с британским эсминцем

Вечерняя Москваиещё 3
16 минут назад
США хотят двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 30 июня, отвечая на вопрос об инциденте с британским эсминцем в Черном море.
Псаки ответила на заявление Путина об инциденте с эсминцем
Фото: whitehousewhitehouse
Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии 30 июня назвал инцидент с эсминцем провокацией и добавил, что в нем принимали участие не только британцы, но и американцы.
Псаки прокомментировала слова российского лидера. Она сообщила, что не обладает данными, которые могут подтвердить или опровергнуть слова Путина о провокациях и причастности США к инциденту.
Пресс-секретарь Белого дома также напомнила о намерениях президента США Джо Байдена, которые он высказал после саммита с Путиным, который прошел 16 июня в Женеве.
— Как отметил президент, когда он всего несколько недель назад участвовал в саммите, наша цель, конечно, — это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ, — приводит ТАСС слова Псаки.
Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.
Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.
В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.
Армия,Войска,Джозеф Байден,Владимир Путин,Министерство обороны,Администрация США,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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