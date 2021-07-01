В Тбилиси начались столкновения противников и сторонников ЛГБТ

Палавандишвили и его сторонники провели митинги у посольства США и постпредства Евросоюза в Грузии, потребовав
изгнания из страны руководителей этих дипломатических миссий Келли Дегнан и Карла Харцеля за то, что те «оккупировали идеологию Грузии», в том числе поддерживая права сексуальных меньшинств. Ранее гр
узинский бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который зарекомендовал себя фактическим лидером консервативного движения против геев, призвал противников парада собраться
в полдень 5 июля и допустил «напряженность» и «провокации» в этот день.