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В Тбилиси начались столкновения противников и сторонников ЛГБТ

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
В Тбилиси начались столкновения противников и сторонников ЛГБТ, которые начали в четверг «неделю достоинства», полиция пытается оградить участников акции он нападений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Противники ЛГБТ забрасывают представителей секс-меньшинств камнями и бутылками. Ряд аккредитованных в Грузии западных послов спешат к месту столкновений выразить поддержку активистам ЛГБТ.
Пятого июля в Тбилиси намечен гей-парад.
Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.
Представитель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что «воля народа Грузии – не допустить проведение этого «Марша достоинства».
Палавандишвили и его сторонники провели митинги у посольства США и постпредства Евросоюза в Грузии, потребовав изгнания из страны руководителей этих дипломатических миссий Келли Дегнан и Карла Харцеля за то, что те «оккупировали идеологию Грузии», в том числе поддерживая права сексуальных меньшинств. Ранее грузинский бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который зарекомендовал себя фактическим лидером консервативного движения против геев, призвал противников парада собраться в полдень 5 июля и допустил «напряженность» и «провокации» в этот день.
Армия,ЛГБТ,Леван Васадзе,ЕС,Деловая газета "Взгляд",Тбилиси,Грузия,
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