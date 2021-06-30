СМИ: хакеры из России атаковали инфраструктуру Германии

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Немецкая банковская система и критическая инфраструктура страны подверглись масштабной кибератаке со стороны российских хакеров, пишет газета Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Фото: Прайм Прайм

По информации издания, компьютерная атака была совершена "в последние дни". В организации обвиняют хакерскую группу Fancy Bear.

Как подтвердило изданию Федеральное управление информационной безопасности ФРГ (BSI), атака действительно была совершена.