Российские банки окажутся под ударом России и США

Российские банки могут оказаться под ударом властей России США , пишет РБК со ссылкой на исследование сотрудников юридического факультета МГУ Елизаветы Лаутс и Сергея Гландина.

Авторы обращают внимание на новые правила, которые вступили в силу в США с принятием нового оборонного бюджета. Они дают право властям запрашивать у иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в американских кредитных организациях, информацию, имеющую отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.

В случае отказа от предоставления таких данных иностранному банку могут заб локировать корсчет в американской кредитной организации, что сделает для него невозможным проведение любых операций в долларах.

В то же время невозможность осуществлять долларовые транзакции может обернуться последствиями уже по российским законам. Так, неисполнение обязательств перед клиентами чревато принудительным банкротством или отзывом лицензии.