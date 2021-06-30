В Forbes назвали действия России в Черном море «зловещим знаком»

Решение России открыть предупредительный огонь из-за вошедшего в территориальные воды у берегов Крыма британского эсминца Defender является «зловещим знаком». Такое мнение высказал в своей статье для Forbes Дэвид Экс.
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал инцидент запланированной провокацией.
Журналист отмечает, что после инцидента в Черном море Россия перебросила на военную базу Хмеймим в Сирии самолеты МиГи-31, оснащенные гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Кинжал».
«Неясно, что может произойти дальше, но предупредительный огонь россиян по эсминцу Defender во время его прохода вблизи Крыма, является зловещим знаком», - констатирует Дэвид Экс.
В статье также приводится мнение аналитика и докторанта кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роба Ли. Эксперт уверен, что, учитывая инцидент в Крыму, российские военнослужащие готовы «действовать более агрессивно» в отношении британского авианосца Queen Elizabeth и «возможно, имитировать удары».