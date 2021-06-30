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Экипаж подводной лодки «Колпино» провел комплексное учение в Черном море

Вести Севастополя
32 минуты назад
Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) провел комплексное учение в подводном положении в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи Л-2.
Подлодка "Колпино" провела учения в Черном море
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России
Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.В ходе учения были отработаны алгоритмы действий по управлению лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнены погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров.
Также экипаж «Колпино» провел тренировку по борьбе за живучесть, в ходе которой личный состав на глубине отработал элемент по ликвидации пробоины и подготовке к эвакуации через торпедный аппарат.
Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки – «покладка на грунт».Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.
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