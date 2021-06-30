Подлодка "Колпино" провела учения в Черном море

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) провел комплексное учение в подводном положении в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи Л-2.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.В ходе учения были отработаны алгоритмы действий по управлению лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнены погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров.

Также экипаж «Колпино» провел тренировку по борьбе за живучесть, в ходе которой личный состав на глубине отработал элемент по ликвидации пробоины и подготовке к эвакуации через торпедный аппарат.