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Германия вывела войска из Афганистана

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Немецкие военные завершили участие в миссии в Афганистане, сообщила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Германия вывела войска из Афганистана
Фото: ReutersReuters
Она сообщила, что «последние военнослужащие Бундесвера в безопасности покинули Афганистан». Как подчеркнула министр, участие Германии «в этом контингенте завершено спустя 20 лет», передает ТАСС.
В последний год в Афганистане было около 1 тыс. немецких военных – в основном военных инструкторов. Dpa сообщало, что в 2001–2020 годах Берлин потратил на участие в миссии в Афганистане 12 млрд евро.
Напомним, 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Военный контингент НАТО в Афганистане насчитывал более 10 тыс. человек.
Армия,Войска,Министерство обороны,НАТО,ИА DPA,ИТАР-ТАСС,Афганистан,Германия,
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