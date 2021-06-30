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США опровергли сообщения о заходе своего эсминца в российские воды

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад
Флот Соединенных Штатов опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что находящийся в Черном море американский эсминец USS Ross зашел в российские территориальные воды. Об этом сообщается на странице проходящих в черноморской акватории учений Sea Breeze в Twitter.
США отреагировали на вторжение в российские воды
Фото: ReutersReuters
"Несмотря на недавние сообщения, USS Ross по состоянию на 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одессы на Украине для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic сообщили, что ракетный эсминец USS Ross вошел в территориальные воды России вблизи Крыма, однако оперативно изменил направление движения. 26 июня USS Ross зашел в Черное море для участия в морской части многонациональных военных учений Sea Breeze – 2021.
ВМС США официально объявили об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с Украиной, в которых будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.
Посольство России в Соединенных Штатах выступило с призывом отказаться от проведения учений Sea Breeze — 2021.
Армия,Черное море,Соединенные Штаты,
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