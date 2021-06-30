В США рассказали о «слабой культуре безопасности» ВМФ СССР

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 627 (627А) «Кит» Военно-морского флота (ВМФ) СССР не отличались малошумностью, однако благодаря «глобальному охвату» произвели революцию в подводной войне, рассказывает американский журнал The National Interest

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Издание напоминает, что изначально подобные субмарины разрабатывались СССР для нанесения ударов ядерными торпедами по прибрежным городам США , тогда как впоследствии (после пересмотра конструкции из-за появления межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков) — для уничтожения американских военных кораблей.

Журнал пишет, что АПЛ проекта 627 (627А) «Кит» отличались большой выносливостью и мощной силовой установкой, однако «продемонстрировали тревожную тенденцию к катастрофическим авариям, которая оказалась характерной для растущего советского подводного флота во время Холодной войны». Издание уверяет, что высокая мощность реакторов советских субмарин «была куплена ценой безопасности и надежности».

«Многие аварии отражали не только технологические недостатки, но и слабую культуру безопасности ВМФ СССР», — пишет журнал.

Издание вспоминает о нескольких авариях и катастрофах с советскими субмаринами, в частности, К-8 (1960 год), К-14 (1961 и 1963 годы), K-11 (1965), К-3 (1967), К-27 (1968) и К-8 (1970).

Журнал заключает, что АПЛ проекта 627 (627А) «Кит» «преподали болезненные уроки, оплаченные потерянными или непоправимо раненными человеческими жизнями, рисками, присущими эксплуатации ядерной энергии, и высокой ценой, которую придется заплатить за технические ошибки и слабые процедуры безопасности».