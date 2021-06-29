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Бомбардировщик США выставили на продажу в Facebook

Вероника Полынина
1 час назад
В Facebook обнаружили объявление о продаже истребителя-бомбардировщика F-15 Strike Eagle, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Бомбардировщик США выставили на продажу в Facebook
Фото: ReutersReuters
Объявление размещено в американском сегменте Facebook. Стать владельцем личного истребителя McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle 1992 года выпуска можно всего за 1,3 млн долларов.
McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle — американский двухместный истребитель-бомбардировщик, созданный на базе учебно-боевого истребителя F-15D. Может использоваться для патрулирования воздушного пространства и обеспечения прикрытия сухопутных войск.
Совершил первый полет 11 декабря 1986 года и поставлен на вооружение ВВС США в 1988 году. Поставлялся на экспорт в Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею, заказан Сингапуром.
В боевых условиях Strike Eagle впервые был применен в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Эти истребители-бомбардировщики участвовали в военных операциях на Ближнем востоке и на Балканах и наносили ракетные и бомбовые удары по военным объектам, аэропортам, бронетехнике и пехоте. Зарекомендовали себя как хорошиe ударныe самолеты.
Strike Eagle также использовались саудовскими ВВС.
Армия,Соединенные Штаты,
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