Бомбардировщик США выставили на продажу в Facebook

Совершил первый полет 11 декабря 1986 года и поставлен на вооружение ВВС США в 1988 году. Поставлялся на экспорт в Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею, заказан Сингапуром.

В боевых условиях Strike Eagle впервые был применен в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Эти истребители-бомбардировщики участвовали в военных операциях на Ближнем востоке и на Балканах и наносили ракетные и бомбовые удары по военным объектам, аэропортам, бронетехнике и пехоте. Зарекомендовали себя как хорошиe ударныe самолеты.