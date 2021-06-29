"Третья мировая? Прекрасная идея!" Голландцев возмутил инцидент в Черном море

Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в «запугивании» голландского корабль Evertsen в акватории Черного моря.

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По мнению голландской стороны, российские самолеты на протяжении нескольких часов создавали «опасную ситуацию» для экипажа корабля: пролетали опасно низко над кораблем и были оснащены бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность».

Экипаж сообщил, что действия российских военных привели к сбоям в работе электроники.

Голландские пользователи поделились мнениями об инциденте в Сети.

«Пора показать русским зубы! Они должны знать, с кем связались, — с одним из старейших и лучших военно-морских флотов»,

«Подбейте их самолет»,

«Ага, чтобы началась Третья мировая война? Прекрасная идея!»,

«Ха-ха, как будто у голландского корабля был бы шанс против русских», - приводит РИА «Новости» подборку комментариев голландцев.