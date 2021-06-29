"Третья мировая? Прекрасная идея!" Голландцев возмутил инцидент в Черном море

Министерство обороны Нидерландов
обвинило Россию
в «запугивании» голландского корабль Evertsen в акватории Черного моря.
По мнению голландской стороны, российские самолеты на протяжении нескольких часов создавали «опасную ситуацию» для экипажа корабля: пролетали опасно низко над кораблем и были оснащены бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность».
Экипаж сообщил, что действия российских военных привели к сбоям в работе электроники.
Голландские пользователи поделились мнениями об инциденте в Сети.
«Пора показать русским зубы! Они должны знать, с кем связались, — с одним из старейших и лучших военно-морских флотов»,
«Ага, чтобы началась Третья мировая война? Прекрасная идея!»,
«Ха-ха, как будто у голландского корабля был бы шанс против русских», - приводит РИА «Новости» подборку комментариев голландцев.
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды. Представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал инцидент запланированной провокацией.