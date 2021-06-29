Нидерланды испугались истребителей РФ в Черном море

Минобороны Нидерландов утверждает, что истребители ВВС России якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. Об этом сообщает сайт военного ведомства.

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В министерстве заявили, что российские самолеты пролетели слишком близко к голландскому фрегату Evertsen в Черном море.

Как отметили в оборонном ведомстве, это случилось «в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма».

По заявлению голландской стороны, российские истребители, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух — поверхность», «пролетали очень низко и близко к фрегату между 15.30 и 20.30 мск. При этом самолеты якобы «имитировали атаки», сообщили в Минобороны.