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В Нидерландах заявили, что российские истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море

Газета.Ru
58 минут назад
Минобороны Нидерландов утверждает, что истребители ВВС России якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. Об этом сообщает сайт военного ведомства.
Нидерланды испугались истребителей РФ в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В министерстве заявили, что российские самолеты пролетели слишком близко к голландскому фрегату Evertsen в Черном море.
Как отметили в оборонном ведомстве, это случилось «в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма».
По заявлению голландской стороны, российские истребители, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух — поверхность», «пролетали очень низко и близко к фрегату между 15.30 и 20.30 мск. При этом самолеты якобы «имитировали атаки», сообщили в Минобороны.
Там добавили, что действия России нарушили право на свободное пользование морем.
Армия,Министерство обороны,Россия,Нидерланды,
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