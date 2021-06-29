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Турция отправит на Украину своих военных советников

Lenta.ru
22 минуты назад
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сирский заявил, что Турция выразила заинтересованность в отправке своих советников в республику. Сообщение об этом появилось на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Турция отправит на Украину своих военных советников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам военного, такие заверения Киев получил от военного атташе Анкары, полковника Дженгиза Шевека. Турецкие инструкторы могут заняться подготовкой личного состава ВСУ, а также изучать опыт украинских военных.
«У нас есть большой опыт, которым мы можем делиться и обмениваться, потому что наши армии сейчас участвуют в боях», — пояснил Сирский.
1 июня стало известно, что должность заместителя руководителя офиса президента Украины по внешней политике занял бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига. Он займется «широким спектром вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства» двух стран.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул, что необходимо углублять военное и экономическое сотрудничество двух стран. Он также подтвердил непризнание вхождения Крыма в состав России.
«Мы защищаем территориальную целостность Украины и ее суверенитет», — заявил турецкий лидер.
Армия,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Генштаб,Турция,Украина,
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