«Тор-М2» будут применять для защиты инфраструктурных объектов

Комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2» начнут использовать для защиты важнейших инфраструктурных объектов, ранее их применяли только для прикрытия войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Эксперты выразили мнение, что с помощью «Тор-М2» можно прикрывать атомные электростанции, промышленные предприятия, школы, больницы, склады топлива, мосты, путепроводы.

Как рассказали газете «Известия» источники в военном ведомстве , упражнения по защите важных социальных и промышленных объектов уже включены в программу боевой подготовки подразделений новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор». При этом их станут использовать совместно с дальнобойными системами С-400 и «Панцирь-С».

В предыдущие годы для защиты гражданских объектов «Тор» привлекали только в исключительных случаях, например в 2013 году комплексы развернули рядом с Олимпийским парком в Сочи для защиты его от небольших БЛА. «Тор-М2» был создан для отражения массированных атак авиации противника и ударов высокоточного оружия.

Опыт применения техники в Сирии продемонстрировал, что такие комплексы необходимы также для обеспечения безопасности при нападениях беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В Сирию комплексы «Тор-М2» отправили в 2018 году после того, как боевики начали использовать самодельные БЛА для атаки на российские базы.