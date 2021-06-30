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Военнослужащие ЦВО провели учения в Новосибирской области

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке снайперов обезвредили полевой узел условного противника в Новосибирской области в рамках тактико-специальных учений.
Военнослужащие ЦВО провели учения в Новосибирской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
По сценарию учений, подразделение РЭБ обнаружило радиостанцию условного противника на территории полевого командного пункта.
После получения координат к операции были привлечены подразделения спецназа.
В «ликвидации» постов охраны были задействованы снайперы с винтовками «Винторез», уточняет «ПолитЭксперт».
Всего к занятиям привлекли около 500 военнослужащих и по меньшей мере десять единиц военной и специальной техники.
Армия,Новосибирская Область,
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